Автоэксперт Вячеслав Субботин дал рекомендации по выгодной продаже машины

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03.08.2020, 19:17, Разное

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал несколько рекомендаций для выгодной продажи подержанной машины. Ценник и привлекательность транспортного средства для покупателя зависит от различных факторов.
Продавцы и покупатели тщательно исследуют авторынок, следят за принципами ценообразования для “железных коней” разных марок, учитывают пробег, комплектации. Необходимо обращать внимание на явные недостатки авто и учитывать их при реализации. Так, из-за обычной царапины может потребоваться скидка на дальнейшую покраску. Аварийный транспорт должен продаваться по сниженной цене. Специалист подчеркнул, что важно адекватно относится к продолжительности самого процесса продажи – если в течение длительного времени отсутствуют звонки от клиентов, то, скорее всего, стоимость авто их не привлекает.

Не рекомендуется проведение ремонта машины накануне продажи. Лучше попытаться реализовать модель со скидкой из-за дефекта. Покупатель сможет самостоятельно заняться ремонтом, потратив на него меньше денег. Это будет выгодной сделкой. Автомобиль, находящийся в аварийном состоянии следует продавать на запчасти, окончательная выручка нередко зависит от тех, кто занимается разборкой модели. Реализация машины в целом виде позволит сэкономить силы и время. Вячеслав Субботин отмечает: не стоит сразу реагировать на первые звонки и не ориентироваться на них для снижения цены. Среди первых потенциальных покупателей часто попадаются перекупщики, специально уменьшающие стоимость.





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