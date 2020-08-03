 

Газпром отреагировал на польский штраф за «Северный поток – 2»

03.08.2020, 19:16, Новости дня

Компания «Газпром» намерена обжаловать в суде штраф польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) из-за отказа компании предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку – 2».

«После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО «Газпром» предпримет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции. В случае судебного обжалования штрафа, он не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда», – передает сообщение Газпрома ТАСС.

«Важно отметить, что запрошенная польским антимонопольным ведомством информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования», – отметили в газовом холдинге.

В Газпроме уточнили, что просили UOKiK представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, однако не получили его.

Напомним, польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».





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