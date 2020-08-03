 

Норвегия запретила пассажирам круизных лайнеров сходить на берег

03.08.2020, 19:16, Новости дня

Власти Норвегии приняли решение запретить пассажирам и членам экипажей круизных лайнеров сходить на берег в портах страны после вспышки коронавирусной инфекции на судне компании Hurtigruten, сообщил министр здравоохранения Норвегии Бент Хеие.

«Ограничение на выход на берег коснется судов, на борту которых более ста пассажиров. Мы должны принять эти меры, чтобы остановить распространение вируса в Норвегии», – передает РИА «Новости» его слова.

Хеие также добавил, что пассажиры и члены экипажа судна могут быть переведены на карантин, если у кого-то из них возникнут симптомы коронавируса. Новые правила вводятся на 14 дней и не коснутся регулярного паромного сообщения.

Тем временем греческая туристическая организация GNTO сообщила, что круизные лайнеры с 1 августа смогут заходить в шесть портов Греции. 





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