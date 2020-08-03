 

Пушков: Замысел Бжезинского по Польше реализуется

03.08.2020, 19:16, Новости дня

Польша превращается в военную опору США на востоке Европы, сообщил сенатор Алексей Пушков, комментирую сообщение о решении Вашингтона направить в Польшу дополнительно 1 тыс. американских солдат.

«Этого следовало ожидать. Польшу превращают в военную опору США на востоке Европы, естественно, против России. Таков был замысел еще Збигнева Бжезинского и он реализуется. Польская элита, одержимая антиросийскими комплексами, несомненно, ликует», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

«Не удивлюсь, если вслед за военнослужащими в Польшу из той же Германии перебросят американские атомные авиационные бомбы. Об этом уже говорила посол США в Варшаве Мосбахер. Ее тогда дезавуировали в США – мол, она ошиблась и вообще плохо понимает, что говорит. Варшава заявила, что таких планов нет. Но очень вероятно, что как раз она и выдала – по недомыслию или как раз напротив – с умыслом, в качестве первого, пробного шара, будущий сценарий развития событий: убрать атомные заряды США из Германии, где от них не в восторге, в Польшу, где их встретят демонстрациями радости», – предположил он.

«Другое дело, наколько это нужно и выгодно Польше как стране – превращаться в передовой плацдарм США в Восточной Европе. Польская элита потешит свои амбиции, но безопасность Польши, которой и так никто не угрожает, это не укрепит, а напротив, серьезно подорвет», – заключил сенатор.

Напомним, Вашингтон и Варшава завершили переговоры по соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу будет направлена дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих.

Как заявлял зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, переброска военных США к границам России ведет к нестабильности вблизи российских границ.

Между тем США выводят из Германии 11,9 тыс. военных. Минобороны страны намерено как можно скорее передислоцировать военнослужащих в Европе.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Помпео рассказал о помощи США другим странам в условиях пандемии

16.07 / Галкин ответил на слухи о знакомстве с задержанным директором центра суррогатного материнства

04.07 / Стрельба произошла в торговых центрах в двух городах США

25.06 / Audi разорвала контракт с Собчак на фоне постов телеведущей о протестах в США

19.07 / В РФ выявлено 6 тыс. 109 случаев коронавируса за сутки

06.07 / На борту заболеть очень сложно: глава “Аэрофлота” заверил в безопасности полетов

02.07 / Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в связи с COVID-19

13.07 / Известный бренд Jaguar отложил выпуск нового XJ из-за коронавируса

04.07 / Глава Всеукраинского совета церквей умер от коронавируса

24.06 / Историческая и новейшая военная техника прошли по Красной площади

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска