Мнение: Эффективные паровозы

03.08.2020, 19:11, Разное

Вчера я предложила сыграть в игру, но выдержки моей хватило часа на полтора.

Было ощущение, что как пробки из шампанского, повылетали радостные Штурманы, с бомбочками и светящимися палочками.

Вот почему никто почти не может увидеть в историях рыбаков. Вы ищете эффективные паровозы.

Такие паровозы на полном ходу, которые были бы эффективны.

Если бы в историях на тесте не был бы заметен результат каждого героя: от кого побежали, с кем подольше задержались, вы были бы лишены ориентиров.

Поэтому очень сложная для разбора история, которую я обещала после теста, выглядит очень просто. Это просто история про рапана, рыбу, нерыбу и рыбака, в которой скрыт результат каждого.

Ориентироваться вы пока можете только по результату, поэтому в начале истории, хоть своей, хоть чужой, не понимаете, как правильно действовать. Вот когда уже облом, задним числом понимаете, что действовать надо было как-то иначе. А по ходу – нет. Но и облом не открывает вам секрет, как же надо было действовать, чтобы не было облома.

Хоть я и пишу, что цель надо обязательно сместить с сближения, если не хотите быть Штурманом, все только и делают, что штурманят. Я думаю, в жизни вы штурманите меньше, ощущаете чужие границы лучше. А в играх ситуация совсем плохая, поскольку под угрозой собственная репутация не стоит. Можно выглядеть идиотом и рапаном, липнуть, сливаться и смешить кур. Даже когда играешь за рыбачку и нерыбу. Игра – это ведь бестолковая движуха для веселья, правда?

Только играя Марту можно было бы расслабиться, промахнуться было сложно. Но и то, желательно было бы сделать Марту поинтересней, в истории с теста у нее есть характер, вздорный, гордый, она не простая тряпка. Играя Марата, уже надо было постараться не сливаться. А большинство сливались со свистом.

Не поняли вы, что такое растить красивую фигуру. Это значит вести себя как независимый и сильный человек. Желательно это совмещать с дружелюбием, в идеале – с чувством юмора, но первично вот это – независимость ваша и сила. Рост фигуры – это рост вашего превосходства в поле. Буквально – вы должны оказаться сверху в диалоге, НА ВЫСОТЕ, но не в короне смотреть сверху, а реально оказаться выше.

Это как игра в царя горы, но только сбрасывать никого вниз нельзя. Надо самому оказаться в превосходной позиции.

Вчера ошибки вы сами разбирали, многие привели примеры ухода вниз.

Вот смотрите на Риту.

Диалог с игры.

Тимур: – Привет! Есть предложение, которое тебя заинтересует.

Рита: – Привет 😊

Тиму: Уедем! Разве вам не надо

В тот час, как солнце поднялось,

Услышать страшные баллады,

Рассказы абиссинских роз?

Рита: Как красиво 😍 Кто это? И где можно услышать эти рассказы?

Тимур: Это Гумилев, но я их читаю лучше.

Выпьешь со мной кофе?

Рита: Кофе выпью)

А пришли мне ещё какое-нибудь стихотворение?

Тимур здесь ничего, роль его в игре простая, он пишет Рите и куда-то зовет. Все, кто попытались позвать Риту в какое-то особенное место, уже часть начальной задачи выполнили.

Но Рита!

Рита, которая отвергла комплименты Марата, который понравился ей, неожиданно вдруг нападает на Тимура с мольбами позволить ей читать стихи.

Она обожает стихи до потери пульса, судя по надрыву, но не узнала Гумилева.

Очень любит стихи и скулит, чтобы ей дали послушать такие “рассказы”. Умоляет прислать ей еще.

Это настолько шитая белыми нитками липкость, что мне стыдно за вас, друзья.

И это еще не худший диалог. Кое-где Рита сама предлагала встретиться, отнимая у Тимура инициативу.

Все Риты ужасными получились.

Приведите сами примеры липкости Риты из диалогов и проанализируйте степень этой липкости.

Пытаясь сократить свою липкость, некоторые поступали странно.

У кого-то Рита все время зовет Марту на помощь как кормилицу-буренушку.

Тимур ее тащит на свидание, а она “а Марта?”, “мы с Мартой”, “а вот Марта”.

Откуда эта мысль, что Рита – коврик Марты?

Или Рита так пытается пристроить подругу? Но это лучший способ унизить свою подругу – навязывать ее мужику.

Задача Риты поиздеваться над Мартой как можно циничней?

Такое ощущение, что у всех сразу шок от атаки Тимура, начинают метаться, искать пятый угол.

Если вы это ощутили на себе, то вы могли почувствовать, что делает прямая мужская атака.

Она заставляет женщину, которой этот мужчина не противен, вот так юлить. Что-то блеять, обещать, благодарить.

Найти ход в границах непросто, но никто даже не попытался. Максимум, на что хватило – это туманно согласиться, а потом отказать, сославшись на занятость.

Некоторые отказывали и тут же делали встречное предложение.

С чего вы взяли, что Рита хочет встречаться с Тимуром, да еще делать к нему решительные встречные шаги?

Если вы думаете, что Рите срочно нужно начать с кем-то отношения, значит вы совсем ничего не поняли. Рита не хочет романтического формата даже с Маратом, уж тем более с Тимуром. И тем более не хочет делать шаги в этот формат сама. Рита хочет держаться в рамках простого общения.

Как это можно было сделать? Без штурманства. То есть не затаскивая Тимура туда волоком, а отклоняя его романтическую инициативу во френдзону?

Некоторые Тимуры в игре то и дело вспоминали свою шутку про фото члена.

Видимо, чтобы еще раз пошутить. А Ритам повторение этой шутки льстило, видимо.

Тимур и Марат – отдельная песня.

У некоторых Тимур говорил с Маратом так, будто не в курсе, кто это вообще и чего ему надо.

А у некоторых кидался исполнять роль свахи и почтового голубя с записочками в клюве.

То и другое это вываливание из границ.

А что было бы в границах?

Диалогов Марты и Риты было мало, но это и хорошо.

Иначе бы мы увидели, что Рита сливается не только Тимуру, но и подружке.

Вот здесь она отчиталась и унизилась, насколько смогла.

Оправдашка величиной с дом, Штурман с Попрошайкой борются за трон.

На этом фоне Марта выглядит в сто раз круче.

Видите это? Фигура Марты растет даже у читающих, а фигура Риты сразу у плинтуса и уменьшается все больше.

Если вы так общаетесь в жизни, друзья, поздравляю вас, вы отвратительны. Но думаю, что все-таки нет.

Рита – нытик, зануда, тупица и тряпка. Никакого характера, ноль чувства юмора и воли.

Ну и Марта с Маратом – это что-то.

Марта начинает с откровенного хамства – про рыцаря печального образа. Это типично для отвергнутого рапана в такой короне.

А красивый и гордый Марат вместо того, чтобы послать эту дуру, кидается к ней с предложениями.

Марта мгновенно оказывается наверху и дальше только строит Марат и пинает его.

Вам удалось за пару секунда скормить рыбу рапану, несмотря на то, что СЗ Марата в несколько раз больше к этому моменту, чем СЗ Марты. Но вы молодцы.

В общем печаль и тоска.

Почему не вышло, есть идеи?

А как надо было, появились мысли, хотя бы теоретически?