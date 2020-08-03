Археологи обнаружили затонувший древний корабль у берегов Израиля

03.08.2020, 19:09, Разное

Археологи обнаружили у берегов Израиля корабль, затонувший около 1300 лет назад. Древняя находка позволит ученым узнать больше об истории Средиземноморья между Византийской и Исламской эпохой.

Торговое судно, чья длина составляет 25 метров, было выявлено около 35 км к югу от Хайфы впервые в 2015 году. В 2016 году кораблекрушением начали заниматься эксперты, представляющие Морской институт им. Леона Реканати. На корабле смогли найти 103 керамических амфоры, в которых находились кедровые орехи, инжир, оливки. По словам ученых, несколько типов амфор удалось обнаружить впервые.

Согласно предположению археологов, прежде, чем потерпеть кораблекрушение, судно успело посетить порты Египта и Кипра. Богатые артефакты противоречат представлениям об ограничении торговли на территории Восточного Средиземноморья между византийским и исламским периодами правления. Исследователи отыскали несколько греческих, арабских надписей, а также на корабле оказались изображения христианских крестов и написанное на арабском имя Аллаха. Эти свидетельства запутали специалистов, ведь они не могут определить кому принадлежало торговое судно.