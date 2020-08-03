 

Археологи обнаружили затонувший древний корабль у берегов Израиля

03.08.2020, 19:09, Разное

Археологи обнаружили у берегов Израиля корабль, затонувший около 1300 лет назад. Древняя находка позволит ученым узнать больше об истории Средиземноморья между Византийской и Исламской эпохой.
Торговое судно, чья длина составляет 25 метров, было выявлено около 35 км к югу от Хайфы впервые в 2015 году. В 2016 году кораблекрушением начали заниматься эксперты, представляющие Морской институт им. Леона Реканати. На корабле смогли найти 103 керамических амфоры, в которых находились кедровые орехи, инжир, оливки. По словам ученых, несколько типов амфор удалось обнаружить впервые.

Согласно предположению археологов, прежде, чем потерпеть кораблекрушение, судно успело посетить порты Египта и Кипра. Богатые артефакты противоречат представлениям об ограничении торговли на территории Восточного Средиземноморья между византийским и исламским периодами правления. Исследователи отыскали несколько греческих, арабских надписей, а также на корабле оказались изображения христианских крестов и написанное на арабском имя Аллаха. Эти свидетельства запутали специалистов, ведь они не могут определить кому принадлежало торговое судно.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Семья вампиров из Диллсборо, Северная Каролина

03.08 / Невролог Светлана Кузнецова назвала главные причины лунатизма

27.07 / Пытки

08.07 / Льюис Хэмилтон сделал своего бульдога веганом

30.06 / Скандалы: «Дворянское гнездо» министра Дитриха

28.06 / Сбежавший из России банкир обнародовал фотографии дочерей Путина в юности

06.07 / Мнение: Расистская рыба, убытки японских пенсионеров и угроза чумы

25.07 / Ученые раскрыли историю происхождения найденных на Земле странных метеоритов

15.07 / Мнение: Спасти “Пацаева”

13.07 / На видео показали фишки новых iPhone 12

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска