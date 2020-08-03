“Как выглядят инопланетные цивилизации?”: Эксперты поделились информацией о внеземном разуме

03.08.2020, 19:09, Разное

Недавно один из профильных зарубежных YouTube-каналов разместил в сети видеоматериал, посвященный инопланетным цивилизациям. В публикации эксперты акцентировали внимание на специфических нюансах изучения внеземного разума.

Видеопубликация канала Kurzgesagt, специализирующегося на популяризации научных тем, имеет название “What Do Alien Civilizations Look Like?” (“Как выглядят инопланетные цивилизации?”). Однако, стоит отметить, что четкой информации о визуальных внешних чертах инопланетян в ролике не содержится. Такое несоответствие темы и содержания авторы видео объясняют тем, что невозможно конкретно описать представителей цивилизаций, существование которых пока даже не доказано. Зато авторы довольно доступным образом разъяснили зрителям механизм применения шкалы Кардашева, описывающей все уровни технического развития. Причем описанием были охвачены как самые примитивные уровни, так и факторы космического, галактического и даже вселенского масштабов.

Примечательно, что, по мнению Kurzgesagt, Земля и её обитатели представляют для инопланетного разума не слишком сильный интерес – его эксперты сравнили с интересом человечества “к бактериям на верхушке муравейника”. Тем не менее, отсутствие доказательств существования инопланетного разума специалисты связали лишь с тем, что его поиски стали осуществляться землянами лишь совсем недавно. Таким образом, обнаружение внеземных цивилизаций – только “вопрос времени”.