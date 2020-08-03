“С кем поведешься”: Дружба с отличниками влияет на успеваемость лучше прямой помощи

03.08.2020, 19:09, Разное

Отечественные эксперты провели исследование, в ходе которого доказали фактор позитивного влияния дружбы с отличниками на успеваемость студентов. При этом, по словам исследователей, прямая помощь в выполнении заданий улучшению учебы вовсе не способствует.

В ходе исследования, проведенного сотрудниками Высшей школы экономики (ВШЭ), был проведен анализ данных об успеваемости 117 студентов первого курса факультета экономики за период 2013-2014 годов. При этом особое внимание уделялось такому фактору, как дружба в соцсетях – то есть, кто у исследуемых респондентов состоял “в друзьях”. В результате стал очевидным факт, что, дружа в Сети с отличниками или хорошистами, участники эксперимента ощутимо повышали свою успеваемость спустя определенное время. И, наоборот, в случае частого общения с плохо учащимся “другом” студенту было свойственно ухудшать и свой уровень обучения. Также примечательной оказалась другая закономерность: обращение к коллегам по учебе за прямой помощью в выполнении тематических заданий в итоге никак не влияла на устойчивую динамику оценок.

Научный сотрудник Института образования ВШЭ София Докука, являющаяся одним из авторов исследования, подчеркнула, что для фиксации принципиальных различий в функционале социальных связей научная группа использовала весть спектр связей, включающий динамику сетей дружбы, помощи и академической успеваемости. “Мы показали, что обращение за помощью по учебе не приводит к росту успеваемости, а вот дружба с теми, кто хорошо учится – приводит”, – резюмировала эксперт.