 

“С кем поведешься”: Дружба с отличниками влияет на успеваемость лучше прямой помощи

03.08.2020, 19:09, Разное

Отечественные эксперты провели исследование, в ходе которого доказали фактор позитивного влияния дружбы с отличниками на успеваемость студентов. При этом, по словам исследователей, прямая помощь в выполнении заданий улучшению учебы вовсе не способствует.
В ходе исследования, проведенного сотрудниками Высшей школы экономики (ВШЭ), был проведен анализ данных об успеваемости 117 студентов первого курса факультета экономики за период 2013-2014 годов. При этом особое внимание уделялось такому фактору, как дружба в соцсетях – то есть, кто у исследуемых респондентов состоял “в друзьях”. В результате стал очевидным факт, что, дружа в Сети с отличниками или хорошистами, участники эксперимента ощутимо повышали свою успеваемость спустя определенное время. И, наоборот, в случае частого общения с плохо учащимся “другом” студенту было свойственно ухудшать и свой уровень обучения. Также примечательной оказалась другая закономерность: обращение к коллегам по учебе за прямой помощью в выполнении тематических заданий в итоге никак не влияла на устойчивую динамику оценок.

Научный сотрудник Института образования ВШЭ София Докука, являющаяся одним из авторов исследования, подчеркнула, что для фиксации принципиальных различий в функционале социальных связей научная группа использовала весть спектр связей, включающий динамику сетей дружбы, помощи и академической успеваемости. “Мы показали, что обращение за помощью по учебе не приводит к росту успеваемости, а вот дружба с теми, кто хорошо учится – приводит”, – резюмировала эксперт.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Медики рассказали о ранее не достаточно изученной пользе чеснока для организма

31.07 / Вырвать с мясом

25.07 / Мнение: О деле Дмитриева

30.07 / Зарплаты участников и ведущих «Дома-2» упали в два раза

01.08 / Настя Ивлеева официально возвращается в программу «Орел и Решка»

24.07 / В Омской области мужчина убил жену и дочь и спрятал тела в лесу

15.07 / Кайли Дженнер подвинься: Рианна запускает авторскую линию уходовой косметики

16.07 / «Они издеваются над нами»

18.07 / Сатановский связал с конфликтом Армении и Азербайджана внезапную проверку войск РФ

30.06 / Поклонники восхитились фигурой жены Игоря Николаева в обтягивающем мини

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска