 

Глава Минздрава рассказал о мерах безопасности в Сочи и Абхазии

03.08.2020, 19:08, Новости дня

Российские специалисты делают все необходимое, чтобы обезопасить от коронавируса туристов, прибывающих на отдых в Сочи и Абхазию, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, отдыхающим будет оказана медицинская помощь в случае необходимости.

«В Абхазию перед открытием выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для оценки условий оказания медицинской помощи. В том числе, сегодня мы дополнительно развертываем корпус в Сочи для пациентов, на случай, если придется вывозить туристов и отдыхающих непосредственно на территорию России. На этой неделе выедут туда специалисты дополнительно. Завтра выезжает туда также группа специалистов для проведения аудита процесса приема гостей – туристов из России. То есть мы полностью подстраховываем весь процесс медицинской помощи и пребывания наших граждан как на территории Сочи, так и в Абхазии», – передает ТАСС его слова.

Мурашко также уточнил, что условия, необходимые для оказания качественной медицинской помощи во время отдыха, созданы для отдыхающих в Сочи, а также местных жителей.

«Сегодня, поскольку высокий сезон в Сочи и поступают сюда пациенты из числа и местных жителей, и отдыхающих, то мы сегодня выехали с инспекцией по готовности и качеству оказания медицинской помощи на территории города Сочи. Сегодня персонала и лекарственных препаратов в достатке, реанимационные койки имеют свободные места. Поэтому этот комплекс мероприятий, который сегодня здесь проводится, он направлен на то, чтобы максимально обезопасить и создать условия для качественного оказания медицинской помощи, для качественного отдыха», – добавил он.

Ранее абхазский лидер Аслан Бжания выразил благодарность РФ за решение об открытии границ с Абхазией, так как это благотворно повлияет на экономическую ситуацию в республике. Кроме того, по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки республика готова к принятию туристов. 





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