Мнение: “Римская пехота” украинской олигархии

03.08.2020, 19:05, Разное

На Украине презентовали новую нацистскую/фашистскую организацию с пафосным названием "Центурия".

Что хотелось бы сказать:

1. Перед нами презентация очередного инструмента для действий украинской олигархии, который лепят из уже знакомого генетического мусора в виде украинских нациков, считающих, что они не унтерменьши, а белые господа, которые в данном случае косплеят "римскую империю".

2. Судя по размаху презентации, поступило финансирование на формирование новой структуры, так что наверняка случится очередной переток нациков из старых структур в новую структуру, где деньги есть, что приведет к обострению внутривидовой конкуренции.

3. Ключевой вопрос – откуда деньги. С одной стороны, наиболее вероятный источник финансирования это окружение Порошенко, который аккумулирует украинских нациков для борьбы за власть и самовыживание. С другой стороны, нельзя исключать, что это контрпроект имени Авакова и Коломойского, чтобы с одной стороны поставить часть нациков себе под контроль (и не дать сделать этого Порошенко) и иметь более сильные позиции для давления на Зеленского. Многое станет понятно, когда выяснится куратор по линии спецслужб. Если "Центурию" будет курировать МВД, то это ясно укажет на Авакова и Коломойского. Если СБУ, то учитывая, сколько там сейчас кадров времен Порошенко, не трудно предположить, кому подыгрывает "избушка".

4. В отношении практики, можно не сомневаться, что ее также будут использовать для проплаченных митингов, нападений на журналистов, активистов, общественных деятелей и политиков (в том числе и на любителей красных шариков), рейдерских захватов и при определенных обстоятельствах, ее могут использовать и в борьбе за власть. Как инструмент в руках определенных олигархических групп.

5. Разумеется, такие нацистские/фашисткие организации существуют и будут существовать на Украине, пока там не пройдет процесс денацификации.