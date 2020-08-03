ВВС: Иран искажает статистику по коронавирусу

03.08.2020, 18:55, Новости дня

Персидская служба BBC получила от анонимного источника документы, свидетельствующие, что Иран искажает данные о ситуации с COVID-19.

Как сообщает BBC, смертность от коронавируса в стране почти в три раза выше, чем гласит официальная статистика: 42 000 смертей к 20 июля, а не 14 405, как сообщило иранское Министерство здравоохранения.

Статистика заболеваемости занижена вдвое: минздрав Ирана сообщил о 278 827 случаях заражения, а в полученных BBC документах говорится о 451 024 случаях.

Кроме того, согласно полученным BBC медицинским записям, первая смерть от COVID-19 в Иране произошла 22 января, а власти сообщили о первом умершем почти на месяц позднее.

Как отмечает BBC, вне зависимости от манипуляций со статистикой Иран остается наиболее пострадавшей страной на Ближнем Востоке.

Анонимный источник заявил, что делится документами, чтобы «пролить свет на правду» и положить конец «политическим играм» вокруг пандемии коронавируса.