Источники: хакеры из РФ слили в Сеть документы из почты британского экс-министра

03.08.2020, 18:55, Новости дня

Секретные документы о торговле между США и Великобританией, распространенные в Интернете в преддверии британских выборов 2019 года, были украдены российскими хакерами из электронной почты бывшего министра торговли Лиама Фокса, сообщили агентству Reuters два близких к ситуации анонимных источника.

По словам источников, хакеры входили в аккаунт Фокса несколько раз в период с 12 июля 21 октября прошлого года.

Источники не уточняют, какую группировку или организацию подозревают в атаках, однако заявляют, что операция имела все признаки поддержки на государственном уровне.

В Кремле комментариев пока не дают.

Британское правительство отказалось комментировать сообщение Reuters. «Расследование по факту утечки документов еще не закончено, и на данный момент мы считаем неуместным давать дальнейшие комментарии, – заявила в понедельник официальный представитель британского правительства. – Но, разумеется, у правительства есть очень надежные системы защиты IT-систем официальных лиц и сотрудников».

Среди украденной информации было шесть пакетов документов, где подробно описываются торговые переговоры между Великобританией и США. Эти данные были распространены в интернете в рамках российской кампании дезинформации, о чем агентство Reuters впервые сообщило в прошлом году.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в прошлом месяце подтвердил эти сообщения, заявив, что Россия пыталась вмешаться в выборы «посредством онлайн-распространения незаконно полученных правительственных документов».

Reuters не удалось установить, какой из аккаунтов Фокса был взломан и когда это впервые произошло. Также неясно, являлся ли Фокс министром на тот момент: он покинул должность 24 июля прошлого года.

Официальный представитель Фокса неоднократно отказался дать комментарии.