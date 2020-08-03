Китайские эксперты: системы ЗРК С-500 смогут даже в космосе сбивать ракеты

03.08.2020, 18:53, Разное

Китайские военные эксперты прокомментировали возможности российского модифицированного ЗРК С-500. По их мнению, после ряда улучшений комплексы будут способны сбивать даже ракеты, находящиеся в ближнем космосе.

Как сообщают «Национальные новости», такие выводы сделаны специалистами из КНР на основании наблюдений за российскими вооружениями в Сирии. На территории этой страны РФ провела ряд испытаний новейших технологий системы ПВО С-500, известной также, как «Прометей».

Во время проверочных учений военные эксперты получили подтверждение, что модифицированному зенитно-ракетному комплексу под силу сбивать цели, находящиеся на высоте порядка 200 километров. При этом скорость выстреливаемых боеголовок достигает 25 тысяч километров в час. Одновременно орудие способно уничтожить десяток ракет или летательных аппаратов.

Комплектация ЗРК функционалом для выявления объектов, оборудованных технологией «стелс», делает орудие универсальным. Комплекс эффективен практически против любых наступательных воздушных вооружений, состоящих на балансе армии США. А возможность сбивать цели в условиях космоса превращает «Прометей» в мощнейшее оружие для защиты воздушных рубежей РФ от любого типа угроз.