Ученые: Особая диета может предотвратить развитие импотенции

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03.08.2020, 18:53, Разное

Ученые, представляющие Калифорнийский университет в Ирвине выяснили, что соблюдение особой диеты 5:2 поможет избежать риска развития импотенции. Для успешной половой жизни мужчины должны уделять большее внимание питанию, ограничивая потребление жирных блюд.
Эректильная дисфункция может быть вызвана психологическими травмами, тяжелой физической работой, нарушениями в работе эндокринной системы, отклонениями нервного характера, избыточным весом, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Согласно проведенному исследованию, питание по системе 5:2 способно заменить виагру в борьбе с мужским половым бессилием. Для нормализации сексуальной жизни нужно будет отказаться от завтраков, отметили эксперты.

Согласно статистике, около 10% отечественных мужчин в какой-то период жизни сталкиваются с сексуальными проблемами. В возрастной группе представителей мужского пола старше 40 показатель появления импотенции составляет 35%. Лекарственные средства вроде виагры позволяют восстановить мужскую силу, однако 35% партнеров, предпочитающих прием препаратов не замечают никаких существенных изменений.

Американские исследователи после анализа и сравнения различных диетических планов пришли к выводу, что разработанная британцем Майклом Моссли диета 5:2 является наиболее полезной для мужского организма, поскольку она помогает восстановить нормальную работу многих систем, отвечающих за половые функции.





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