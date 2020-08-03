 

Напавшие на полицию в Москве мигранты требовали выгнать всех русских

03.08.2020, 18:43, Разное

В Москве произошло столкновение толпы мигрантов с сотрудниками правоохранительных органов. “Всех русских выгнать”, – приводит телеканал “Царьград” требование участников беспорядков. Кроме того, по словам главы московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаила Пашкина, мигранты также призывали к физической расправе.

Эксперт выразил удивление тем фактом, что полицейские даже не попытались разогнать толпу предупредительным выстрелом в воздух. Соответствующие полномочия у них в данной ситуации были. Михаил Пашкин добавил, что если закрывать глаза на подобные выходки иностранных гостей, то вскоре ситуация в нашей стране станет похожа на то, что происходит в Портленде и Сиэтле, где толпа громит полицейские участки.





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