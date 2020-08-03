В Одесской области при получении взятки задержали майора полиции

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03.08.2020, 18:40, Новости дня

При получении взятки департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержал в Одесской области майора полиции. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Нацполиции.

“К работникам Одесского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции обратился 26-летний мужчина и сообщил о противоправных действиях одного из сотрудников полиции Одесской области. После проверки информация нашла свое подтверждение”, – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что оперуполномоченный сектора криминальной полиции одного из отделений Лиманского отдела требовал от мужчины неправомерную выгоду. Майор полиции предложил помочь избежать наказания 28-летнему брату заявителя, которого задержали за грабеж. За свою помощь полицейский потребовал $1,5 тыс.

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Майора задержали во время передачи ему оговоренной суммы – $1,1 тыс. и 11,5 тыс. грн. Деньги были изъяты.

Фигуранту объявили о подозрении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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