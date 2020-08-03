“Я подумала, что это шутка”. Глава отделения Universal Bank рассказала о требованиях террориста

03.08.2020, 18:40, Новости дня

Сухроб Каримов, захвативший отделение Universal Bank в Киеве, требовал вызвать полицию и журналистов, других требований он не выдвигал. Об этом журналистам рассказала руководительница отделения Наталья Чучупак. Видео ее общения с представителями СМИ опубликовал в Facebook журнал НВ.

“Он зашел около 12.00, сказал, что нужно вызвать милицию, потому что у него бомба, и журналистов… Вообще я подумала, что это шутка”, – сказала она.

Отвечая на вопрос, действительно ли подозреваемый требовал 40 тыс. грн, она заявила: “Нет, это неправда. Деньги ему были не нужны”.

Наталья Чучупак добавила, что сначала злоумышленник вел себя агрессивно, но позже успокоился. “Мы разговаривали о погоде, о звездах, о природе, о животных”, – добавила женщина.

"Я думала, що це жарт": заручниця Наталя Чучупак розповідає, чого хотів терорист Які вимоги висував Карімов та як поводив себе, поки його не затримали — розповідає Наталя Чучупак, начальниця відділення банку, яку терорист взяв у заручниці Posted by НВ on Esmaspäev, 3. august 2020

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”. Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье “теракт”.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом “олигофрения”.