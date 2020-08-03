Прокуратура начала проверку сообщений об утечке базы данных автомобилистов

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03.08.2020, 18:30, Новости дня

Московская прокуратура начала проверку после сообщений об утечке базы данных автомобилистов и ее продаже в интернете, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Москвы организовала проверку сообщений, опубликованных в СМИ, о продаже в интернете базы данных автомобилистов Москвы и Подмосковья, в которой содержатся сведения о транспортных средствах, имена и телефоны владельцев автомобилей», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Прокуратура намерена оценить соблюдение федерального законодательства о персональных данных. При наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в свободном доступе в Сети появились базы с личными данными около одного 1 млн автовладельцев из Москвы и Подмосковья. Злоумышленники оценили эту информацию в 1,5 тыс. долларов. На продажу выставили VIN-коды машин, номера ПТС, а также личные данные и телефоны владельцев автомобилей.

Позже взлом баз МВД с данными московских автомобилистов опровергли.





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