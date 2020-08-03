Невролог Светлана Кузнецова назвала главные причины лунатизма

03.08.2020, 18:30, Разное

Лунатизм является весьма распространенным явлением, по данным статистики, он проявляется у каждого 50 жителя Земли. Невролог высшей категории Светлана Кузнецова назвала главные причины совершения неосознанных действий во время сна.

Второе название лунатизма – сомнамбулизм. Он характеризуется бессознательной двигательной активностью в период сна. Со стороны может выглядеть, что все действия человек совершает осознанно, однако в этот момент мозг “лунатика” пребывает в промежуточной фазе между бодрствованием и сном. Продолжительность такой активности может длиться от нескольких секунд до нескольких часов. Специалисты выделяют две формы сомнамбулизма: легкую и тяжелую. Первая проявляется в виде сидения на постели, невнятного бормотания. Для тяжелой формы актуальна чрезмерная активность, некоторые могут даже выходить из дома.

По словам специалиста, нарушение сна может проявляться у детей, возрастом 4-16 лет, чаще всего передаваясь по наследству. При появлении признаков лунатизма во взрослой жизни – следует обратиться к врачу, поскольку в данном случае сомнамбулизм может быть вызван хронической усталостью, постоянным стрессом, бессонницей. К признакам “снохождения” относят сужение зрачков, застывший взгляд, разговоры во время сна и любые другие непроизвольные действия.

К факторам, способным спровоцировать возникновение заболевания Кузнецова включила мигрень, эпилепсию, дефицит магния, неврозы, злокачественные опухоли мозга, панические атаки, психосоматические расстройства, бронхиальную астму, воздействие психостимуляторов, снотворных и седативных препаратов, а также увлечение наркотиками и алкоголем. Если лунатизм проявляется более двух раз в месяц, следует посетить доктора.