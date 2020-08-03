 

Телеканал ТНТ покажет сериал “Фитнес” с Софьей Зайкой и Романом Курцыным

03.08.2020, 18:23, Разное

В центре сюжета ситкома девушка по имени Ася. Фигура героини
далека от идеала, что очень мешает ей в личной жизни. Возлюбленный девушки
неудовлетворен ее формами и постоянно осуждает пышку за несоответствие
стандартам красоты.

Ася мечтает прийти в форму, однако занятия в фитнесс-клубе
ей не по средствам. Героиня сериала “Фитнес” находит выход из ситуации: она устраивается
в заведение администратором. Теперь в свободное от работы время девушка тренируется
под наблюдением замечательного тренера.

По словам исполнительницы главной роли Софьи Зайки, главная
тема сериала “Фитнес” – любовь. Также авторы картины хотели показать, как важно
развивать себя, бороться с ленью и отсутствием внутренней гармонии.

Между тем артистка Марианна
Шультц считает, что сериал “Фитнес” – это борьба со стереотипами. “Навязанные
истории похудения – это прошлый век”, – рассудила звезда.

Артистке вторит коллега по цеху Борис Дергачев. Он считает,
что сериал “Фитнес” учит любить себя таким, какой ты есть. Дергачев отмечает,
что принятие собственного амплуа – важное качество для артиста. На примере
героини Аси сценаристы ленты пытаются показать, что дело не в красоте тела, а в
восприятии себя самого.





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