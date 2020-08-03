Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину

03.08.2020, 18:23, Разное

Ранее Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий направили в Кассационный суд жалобу. По их мнению, приговор был вынесен необоснованно. В итоге дело снова отправили в Мосгорсуд.

Инстанция пересмотрела приговор футболистам и другим фигурантам дела. 3 августа суд вынес новое решение: Кокорин получил полтора года колонии, а Мамаев, Кокорин-младший и Протасовицкий – один год исправительных работ. Также на протяжении 12 месяцев у Павла и Кирилла будут удерживать 10% зарплаты в пользу государства.

Напомним, преступление произошло осенью 2018 года. Тогда братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий подрались с чиновником из Минпромторга Денисом Паком в московском ресторане. В 2019-м суд приговорил их к полутора годам колонии. Часть срока футболисты и их товарищи отбыли в СИЗО.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Янв 2019 в 6:00 PST

Стоит отметить, что Кокорин и Мамаев, несмотря на подпорченную репутацию, решили продолжить карьеру. Павел перешел в футбольный клуб “Ростов”, а Александр – в “Сочи”. Спустя время Кокорин стал играть за московский “Спартак”.