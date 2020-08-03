Эксперт: Выход из налогового соглашения с Кипром даст РФ новые драйверы экономического роста

03.08.2020, 18:16, Новости дня

Соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения позволяло богатым россиянам не только существенно снижать налоговые платежи, но и осуществлять их за границей. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщила проректор и директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова. По ее мнению, выход РФ из этого соглашения позволит стране получить новые драйверы для экономического роста.

«Для богатых людей у нас, на самом деле, действует не прогрессивная, а регрессивная шкала налогообложение с учетом всех имеющихся льготных возможностей. Налоговыми гаванями пользуется 1% самых богатых людей в стране. Я уже 15 лет поднимаю вопрос о более высоких налогах для этого процента. Этот момент наступил», – комментирует выход РФ из соглашения о двойном налогообложении с Кипром проректор и директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.

Единственное, добавляет она, следует проследить, чтобы эти налоговые поступления пошли на рост расходов на образование, здравоохранение и социальную поддержку людей с невысокими доходами.

«России надо тратить эти средства на семьи с детьми. Других драйверов для экономического роста, кроме как инвестиций в человеческий капитал, у нас нет. Поэтому нам нужны драйверы умного экономического развития, а это инвестиции в детей», – говорит Овчарова.

Потратить эти средства на семьи с детьми с более низкими доходами – это самое что ни на есть справедливое решение, уверена эксперт. По ее словам, в РФ порядка 40% детей в возрасте от 7 до 16 лет – из бедных семей, но сегодня они не получают серьезной поддержки. «Хотя страны с таким же уровнем развития как у нас, как правило, имеют универсальное пособие для бедных семей», – заключает собеседник.

Ранее в понедельник стало известно, что Минфин России запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам – 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог. Соглашение с Кипром позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов с 15% до 5%. Аналогичные уведомления с требованием внести изменения в налоговые соглашения Минфин РФ направлял Люксембургу и Мальте.

Минфин Кипра позже отреагировал на выход РФ из налогового соглашения. Там заявили, что надеются урегулировать с Россией вопрос о соглашении и рассчитывает на продолжение переговоров.