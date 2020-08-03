Школьные и транспортные карты не попали под запрет на пополнение наличными

03.08.2020, 18:16, Новости дня

Школьные и транспортные карты, выпущенные транспортными компаниями и пополняемые только через них, не попадают под запрет на пополнение наличными, сообщили в ЦБ.

«Вступившие в силу с 3 августа изменения в закон о национальной платежной системе, ограничивающие пополнение наличными неперсонифицированных (анонимных) электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты, эмитируемые транспортными организациями или пополняемые через них. Также ограничения не распространяются на школьные карты, поскольку такие карты не являются анонимными», – сообщается на сайте Банка России.

Отмечается также, что Банк РФ взаимодействует со всеми основными операторами транспортных карт для сохранения доступности услуги пополнения наличными.

«В том случае, если внутренняя система оператора настроена таким образом, что пополнение карт происходит не через транспортную организацию и попадает под действие поправок к закону о национальной платежной системе, у операторов есть время до 1 октября 2020 года, чтобы скорректировать свою бизнес-модель», – говорится в сообщении.

Ранее международная платежная система PayPal заявила о прекращении переводов между пользователями внутри РФ с 31 июля. Платежная система PayPal создана в 1998 году, а компания PayPal Inc. со штаб-квартирой в США – в 2000-м. Работает в более чем 200 странах (хотя не во всех предоставляется полный набор услуг), имеет более 200 млн зарегистрированных пользователей, работает с 25 национальными валютами.