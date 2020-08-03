 

В Айя-Софии подняли флаг Талибана

03.08.2020, 18:16, Новости дня

Активисты движения «Талибан» (запрещено в России) развернули свой флаг в соборе Святой Софии в Стамбуле и выкрикивали «Аллаху акбар», информирует греческое интернет-издание Vima Orthodoxias.

По данным СМИ, один из участников показал в камеру характерный жест исламских террористов, передает «Интерфакс».

«Активисты ИГИЛ скоро также поднимут свой флаг», – написал в Twitter британский эксперт по борьбе с исламским экстремизмом Нур Дахри.

10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.

Председатель правления Ассоциации истории искусства Шериф Яшар заявил, что Турецкое Управление по делам религии не справляется с охраной собора Святой Софии после превращения музея в мечеть.





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