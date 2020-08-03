 

Звезда сериала “Хор” Дженна Ушковиц выходит замуж

03.08.2020, 18:10, Разное

Громкие новости об актерском составе сериала “Хор” (его еще называют “Лузеры”, Glee) появляются в СМИ каждый месяц: к сожалению, не все из них позитивные – как, например, сообщение о беременности Леа Мишель, были и трагические – гибель Наи Риверы. Сегодня же появился новый повод для радости: исполнительница роли Тины Кохен-Чанг – Дженна Ушковиц – объявила о помолвке с бойфрендом Дэвидом Стэнли. Она выложила селфи с женихом, их бульдогом и обручальным кольцом, подписав его:

Да! Миллион раз – да!!!

Перемены в личной жизни Дженны последовали после непростого периода в ее жизни – смерти коллеги по сериалу и подруги Наи Риверы. Несколько недель назад Дженна посвящала ей пост в социальных сетях:

Я не могу подобрать нужных слов и в то же время хочу многое сказать… Я не верю и вряд ли смогу когда-либо точно выразить то, что я сейчас чувствую, но… Ная, ты была олицетворением силы, и все, кто тебя окружал, знали это и чувствовали тот свет и радость, которые ты излучала. Ты сияла на сцене, на экране и заражала любовью и “за закрытыми дверями”. Я счастлива, что смогла разделить с тобой столько смеха, бокалов мартини и секретов. Я уже по тебе скучаю.

Дженна Ушковиц и Ная Ривера

Напомним, днем 8 июля Ная Ривера арендовала лодку для себя и своего четырехлетнего сына Джози и около 13:00 отправилась с ним на водную прогулку. Через три часа мальчика нашли в лодке одного – на нем был спасательный жилет. Джози рассказал полицейским, что они с мамой отправились купаться, но она так и не вернулась обратно. Машину Наи нашли припаркованной недалеко от лодочной станции: внутри оказались сумка и кошелек актрисы. Несколько дней велись поиски актрисы, и 14 июля было обнаружено ее тело. Ей было 33 года.





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