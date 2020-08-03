10 августа OnePlus 10 представит свою новую ОС

03.08.2020, 18:09, Разное

Новую операционную систему для смартфонов вскоре представит OnePlus. Уже 10 августа состоится ее официальная презентация, после чего она может быть использована в новом телефоне компании, OnePlus 8T.

Как пишет «Ньюинформ», в очередной модификации пользователей ожидает ряд инноваций. В анонсе менеджмента китайского IT-гиганта говорилось об абсолютно иной концептуальной составляющей ОС 10. Так, в новых смартфонах OnePlus покупатель получит целый ряд преимуществ. В операционной системе разработчики корпорации оптимизировали работу с выводом уведомлений и оповещениями, также изменили дизайн.

Кроме того, программисты полностью переработали интерактивность системы. Также, по мнению многих экспертов, будет улучшена функция «Всегда на экране», на существование которой намекала дирекция OnePlus в соцсети Twitter. При этом стоит сказать, что объявление о грядущем выходе ОС было опубликовано в региональной китайской соцсети Weibo. Исходя из этого, специалисты сферы уверены, что новинка будет системой Hydrogen 11. А это значит, что, по аналогии с OS Oxygen, она не получит поддержку популярных сервисов от Google.

Большинство изданий, специализирующихся на тематике мобильных технологий, уверены, что после презентации 10 августа новую «операционку» установят на следующий флагман компании. Это будет смартфон OnePlus 8T, выход которого также ожидается в ближайшее время. А значит, и в обновлении системы и интерфейса появятся новые «фишки» использования 64-мегапиксельной камеры и чипсета Snapdragon 865.