Назван диагноз захватившего заложников в банке Киева

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03.08.2020, 18:08, Новости дня

Мужчине, который захватил банк в Киеве и угрожал взрывом, в детстве диагностировали олигофрению, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

«По последней информации, которую мне удалось получить по каналам из Узбекистана, ему еще ребенком, в десять лет, был поставлен диагноз «олигофрения». Он находился в Узбекистане на психо-неврологическом учете. Однако он, видимо, скрыл эту информацию, приехав на Украину», – передает его слова РИА «Новости».

Геращенко добавил, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности на Украине и «вел достаточно спокойный образ жизни».

Мужчина, угрожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева, потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. Он является гражданином Узбекистана.

Он заявил, что украинцы выбрали президентом страны «шута» и улучшений в государстве нет. Сотрудники украинского спецназа обезоружили угрожавшего взорвать бомбу в банке. 

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских.





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