США обвинили китайских коммунистов в слежке за американскими детьми через TikTok
03.08.2020, 17:53, Новости дня
Коммунистическая партия Китая якобы следит за американскими детьми через приложение TikTok, сообщил советник президента США по торговле Питер Наварро в интервью Fox News.
«Я знаю, что TikTok – это забавно. Но это и опасно. Вот в чем вопрос», – передает его слова РИА «Новости».
«Сейчас уже почти 10 часов утра [17.00 мск]. Знает ли Коммунистическая партия Китая, где находятся ваши дети? Ответ может быть положительным», – сообщил Наварро.
Советник президента США скептически отнесся к возможной покупки TikTok американской корпорацией Microsoft. Наварро утверждает, что сама Microsoft работает в КНР, и это может «вызвать вопросы».
Microsoft намерена приобрести TikTok при условии «полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод» США.
Предварительное предложение «будет включать покупку сервиса TikTok в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии».
Microsoft гарантирует, что все личные данные американских пользователей будут оставаться в США, а данные, которые хранятся за рубежом, будут удалены.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах по запрету китайского приложения. Также он заявил, что не поддержит покупку TikTok какой-либо американской компанией. После этого Microsoft приостановила переговоры. Позже Переговоры Microsoft и TikTok продолжились в Белом доме.
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