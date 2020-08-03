 

США обвинили китайских коммунистов в слежке за американскими детьми через TikTok

03.08.2020, 17:53, Новости дня

Коммунистическая партия Китая якобы следит за американскими детьми через приложение TikTok, сообщил советник президента США по торговле Питер Наварро в интервью Fox News.

«Я знаю, что TikTok – это забавно. Но это и опасно. Вот в чем вопрос», – передает его слова РИА «Новости».

«Сейчас уже почти 10 часов утра [17.00 мск]. Знает ли Коммунистическая партия Китая, где находятся ваши дети? Ответ может быть положительным», – сообщил Наварро.

Советник президента США скептически отнесся к возможной покупки TikTok американской корпорацией Microsoft. Наварро утверждает, что сама Microsoft работает в КНР, и это может «вызвать вопросы».

Microsoft намерена приобрести TikTok при условии «полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод» США.

Предварительное предложение «будет включать покупку сервиса TikTok в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии».

Microsoft гарантирует, что все личные данные американских пользователей будут оставаться в США, а данные, которые хранятся за рубежом, будут удалены.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах по запрету китайского приложения. Также он заявил, что не поддержит покупку TikTok какой-либо американской компанией. После этого Microsoft приостановила переговоры. Позже Переговоры Microsoft и TikTok продолжились в Белом доме.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Енин о крушении самолета МАУ: Не исключено, что раньше или позже придется пойти в суд ООН

05.07 / Возросло число жертв взрыва в Турции

27.07 / В РФ решили приравнять к наркотикам 11 новых веществ

08.07 / Пожары в Луганской области. Полиция рассматривает три основные версии возгорания

25.06 / Глава Крыма рассказал об украинском «рефлексе собаки Павлова»

12.07 / В “Вольфсбурге” недовольны решением УЕФА провести в Украине ответный матч с “Шахтером”

09.07 / Гольдштейн рассказал о снятии ограничений по коронавирусу в ЕАО

14.07 / Минобороны Азербайджана сообщило о гибели семи военных на границе с Арменией, в том числе генерала

28.07 / Fox News – полицейские в США вынуждены скрывать имена, чтобы уберечь семьи от травли

02.07 / “Украинские военные готовы к сопротивлению”. Резников прокомментировал вероятность вторжения РФ в Херсонскую область

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска