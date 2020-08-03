США обвинили китайских коммунистов в слежке за американскими детьми через TikTok

03.08.2020, 17:53, Новости дня

Коммунистическая партия Китая якобы следит за американскими детьми через приложение TikTok, сообщил советник президента США по торговле Питер Наварро в интервью Fox News.

«Я знаю, что TikTok – это забавно. Но это и опасно. Вот в чем вопрос», – передает его слова РИА «Новости».

«Сейчас уже почти 10 часов утра [17.00 мск]. Знает ли Коммунистическая партия Китая, где находятся ваши дети? Ответ может быть положительным», – сообщил Наварро.

Советник президента США скептически отнесся к возможной покупки TikTok американской корпорацией Microsoft. Наварро утверждает, что сама Microsoft работает в КНР, и это может «вызвать вопросы».

Microsoft намерена приобрести TikTok при условии «полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод» США.

Предварительное предложение «будет включать покупку сервиса TikTok в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии».

Microsoft гарантирует, что все личные данные американских пользователей будут оставаться в США, а данные, которые хранятся за рубежом, будут удалены.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах по запрету китайского приложения. Также он заявил, что не поддержит покупку TikTok какой-либо американской компанией. После этого Microsoft приостановила переговоры. Позже Переговоры Microsoft и TikTok продолжились в Белом доме.