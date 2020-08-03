 

Путин подписал указ о выдаче диппаспорта зампреду СБ и его жене

03.08.2020, 17:53, Новости дня

Президент Владимир Путин включил заместителя председателя Совета безопасности РФ и его жену в число лиц, которым выдаются дипломатические паспорта для пересечения границы страны.

Указ российского лидера предусматривает выдачу дипломатического паспорта также супруге зампреда Совбеза России. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Пост зампреда Совбеза РФ занимает бывший глава правительства Дмитрий Медведев.

Отмечается, что документ состоит из более чем 50 позиций, включающих не только высокопоставленных госслужащих, но и их супруг (супругов). Он не является исчерпывающим: согласно внесенной новым указом поправке, дипломатические паспорта могут выдаваться «иным лицам по решению президента РФ на основании мотивированных ходатайств федеральных органов государственной власти».

Ранее Путин обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении.





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