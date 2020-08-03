В Москве нашли мумифицированное тело

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03.08.2020, 17:48, Новости дня

Полицейские обнаружили 2 августа в квартире на севере Москвы мумифицированное тело жителя столицы. По предварительным данным, оно пролежал так около семи месяцев.

«Давность смерти – около семи месяцев, порядок в квартире не нарушен, признаки насильственной смерти отсутствуют», – передает источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Уточняется, что тело мужчины 1960 года рождения нашли в квартире на Дубининской улице.

Также известно, что в полицию обратилась жена москвича, рассказавшая, что они уже давно не живут вместе. На связь мужчина перестал выходить еще в апреле.

По факту смерти мужчины проводится проверка.

Напомним, в апреле в московской квартире правоохранители обнаружили мумифицированные останки двух сестер. Предположительно, они умерли около полутора лет назад, по неизвестным причинам. 





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