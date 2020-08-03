В Москве нашли мумифицированное тело
03.08.2020, 17:48, Новости дня
Полицейские обнаружили 2 августа в квартире на севере Москвы мумифицированное тело жителя столицы. По предварительным данным, оно пролежал так около семи месяцев.
«Давность смерти – около семи месяцев, порядок в квартире не нарушен, признаки насильственной смерти отсутствуют», – передает источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.
Уточняется, что тело мужчины 1960 года рождения нашли в квартире на Дубининской улице.
Также известно, что в полицию обратилась жена москвича, рассказавшая, что они уже давно не живут вместе. На связь мужчина перестал выходить еще в апреле.
По факту смерти мужчины проводится проверка.
Напомним, в апреле в московской квартире правоохранители обнаружили мумифицированные останки двух сестер. Предположительно, они умерли около полутора лет назад, по неизвестным причинам.
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