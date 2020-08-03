Адвокаты собрались обжаловать повторное решение суда по делу Кокорина и Мамаева

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03.08.2020, 17:48, Новости дня

Защита футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обжалует повторное решение Мосгорсуда по делу о хулиганстве и побоях.

«Суд не учел целого ряда обстоятельств, не принял нашу позицию о том, что действия Кокорина нельзя квалифицировать как хулиганство. Вероятно, нас ждет уже очередной тайм по этому делу – мы будем обжаловать нынешнее решение», – передает ТАСС слова адвоката Кокорина Татьяны Стукаловой.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов отметил, что намерен обжаловать решение, так как хочет добиться наказания в виде штрафа. «Он признал вину в причинении побоев, но не согласен с наказанием. Хочет добиться штрафа в размере 40 тыс. рублей, мы считаем именно такое наказание справедливым и подадим жалобу», – сказал юрист.

Московский городской суд в понедельник отменил апелляционный приговор Кокорину и Мамаеву, после чего огласил новый.

Согласно новому приговору, Кокорину оставили прежний срок в колонии, Мамаеву – заменили реальный срок исправительными работами на один год.





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