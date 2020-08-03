Пентагон анонсировал соглашение об оборонном сотрудничестве с Польшей

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03.08.2020, 17:45, Новости дня

Министерство обороны США сообщило о завершении работы над соглашением об укреплении оборонного сотрудничества с Польшей, которое предусматривает размещение в стране еще 1000 военнослужащих на ротационной основе в целях сдерживания России, укрепления НАТО и повышения операционной и стратегической гибкости альянса.

Как сообщается в заявлении Пентагона, соглашение отражает принципы, изложенные в Совместных декларациях, которые подписали президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда в 2019 году. В частности, оно обеспечивает необходимую правовую базу, инфраструктуру и справедливое распределение бремени, необходимые для углубления оборонного сотрудничества между двумя странами.

Соглашение планируется подписать 15 августа, в День польской армии и столетия Варшавской битвы, сообщает польская ежедневная газета Dziennik Gazeta Prawna. Подписание состоится в этот день при условии, что не ухудшится эпидемиологическая ситуация.

По данным газеты, в ближайшие несколько месяцев или в течение года в Польше будут размещены не менее 1 000 американских солдат в дополнение к 4 500 военнослужащих, которые уже дислоцированы в этой стране.





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