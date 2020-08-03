 

У захватившего отделение банка злоумышленника мог быть сообщник

03.08.2020, 17:35, Новости дня

У гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который сегодня захватил отделение банка в Киеве, может быть сообщник. Об этом агентству “Интерфакс-Украина” заявил источник в управлении Службы безопасности Украины в Киеве.

“У террориста мог быть сообщник. Сейчас проводится работа по установлению этого факта”, – сказал собеседник.

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”. Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье “теракт”.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом “олигофрения”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / В Раде призвали власти Украины уйти в отставку ради сохранения страны

15.07 / В Великобритании допустили хакерские атаки со стороны Китая из-за мер Лондона против Huawei

30.06 / Google удалил рекламу компаний, взимающих плату за регистрацию для голосования

08.07 / Джигурда объяснил поездку в закрытое на карантин Дивеево

29.07 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

18.07 / S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне

18.07 / Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана

24.06 / Бывший футболист “Халла” сделал второй в истории английского футбола каминг-аут

22.07 / Мишустин оценил действия властей по борьбе с коронавирусом

27.06 / Тренер “Барселоны” Сетьен: “Реал” в какой-то момент допустит ошибку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска