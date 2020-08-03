У захватившего отделение банка злоумышленника мог быть сообщник

03.08.2020, 17:35, Новости дня

У гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который сегодня захватил отделение банка в Киеве, может быть сообщник. Об этом агентству “Интерфакс-Украина” заявил источник в управлении Службы безопасности Украины в Киеве.

“У террориста мог быть сообщник. Сейчас проводится работа по установлению этого факта”, – сказал собеседник.

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенное в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”. Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье “теракт”.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине подозреваемый состоял на учете с диагнозом “олигофрения”.