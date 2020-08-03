Назван срок рассмотрения закона о сохранении у должников прожиточного минимума

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03.08.2020, 17:30, Новости дня

Госдума может принять закон о сохранении у должников прожиточного минимума в осеннюю сессию, которая заканчивается в декабре, сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«К концу августа мы могли бы выйти на обновленную редакцию. И потом руководство партии приняло бы политическое решение, как нам лучше пойти: внести новый текст либо перевнести законопроект, либо договориться, что изменения будут приняты большой поправкой ко второму чтению», – передает ТАСС его комментарий.

Отмечается, что концепция законопроекта была поддержана представителями Минтруда, Минюста, Банка России, Федеральной службой судебных приставов и Сбербанка, которые приняли участие в обсуждении.

«Хочу присоединиться к словам Андрея Константиновича, сказать вам огромное спасибо за сегодняшнее наше обсуждение, позицию четкую, понятную, внятную, которая позволит нам за август доработать (законопроект). Параллельно мы ждем от регионов предложений и замечаний. Этот процесс у нас уже запущен», – добавил Турчак.

Он также предположил, что к сентябрю два законопроекта уже будут доработанными.

«Сможем реализовать нашу задачу в ходе осенней сессии Госдумы», – сказал парламентарий.

Напомним, законопроект, по которому кредиторы должны будут оставлять должникам на жизнь гарантированный минимум не ниже МРОТ, внесли в Госдуму 14 мая. Прожиточный минимум устанавливается региональными властями, но не может быть ниже МРОТ – 12 тыс. 130 рублей.





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