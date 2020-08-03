 

Москва потребовала скорейшего освобождения задержанных в Белоруссии россиян

03.08.2020, 17:30, Новости дня

Москва настаивает на объективном расследовании обстоятельств задержания россиян под Минском, говорится в сообщении МИДа по итогам встречи замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко с послом Белоруссии Владимиром Семашко.

«Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России. С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами. РФ никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является нашим ближайшим другом и союзником», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона настаивает на «объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан».

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.

Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов». 

Консул российского посольства в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что задержанные в Белоруссии граждане РФ находятся в не лучшей морально-психологической форме.





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