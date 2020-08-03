Эксперт: Теракт на Украине выгодны противникам Зеленского

03.08.2020, 17:30, Новости дня

Череда захватов заложников на Украине еще не закончилась и каждый такой случай будет использован противниками Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал теракт в Киеве, который стал уже третьим за на Украине за несколько недель.

«Мы наблюдаем череду маленьких победоносных терактов, в которых каждая из политических сил будет искать свою выгоду. И бенефициар здесь – явно не Зеленский. Зеленскому это меньше всего надо накануне горячей осени, местных выборов. А главное: теракты характеризуют Украину, как страну, в которой небезопасно, страшно жить», – отметил руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Раскачка ситуации повышает в народе запрос на «cильную руку», она выгодна собирательному образу так как называемого «спасителя», который, по мнению многих рядовых граждан, должен прийти и обеспечить наконец порядок в стране, считает эксперт. «На эту роль подходит Арсен Аваков, человеку, у которого, в отличие от Зеленского, есть сила и своеволие. У него 300 тысяч человек под ружьем плюс ресурс «бультерьеров» из Нацкорпуса», – заметил Золотарев.

Также в дестабилизации заинтересована команда Петра Порошенко, полагает собеседник. «Экс-президент не может вернуться во власть через парадный ход, только «на бульдозере». То есть для возвращения ему надо «отмайданить» Зеленского. Но поскольку силовые структуры Порошенко не подконтрольны, он раскручивает подобные теракты с помощью своих информационных возможностей», – поясняет эксперт.

«Когда Зеленский уступил требованиям луцкого террориста две недели назад, чисто по-человечески он поступил правильно. Но обратной стороной этого шага стал дурной пример другим, которые теперь вправе думать, что достучаться до президента можно лишь через захват заложников. Людей с подорванной психикой на Украине хватает, поэтому череда подобных эксцессов, на мой взгляд, еще не закончилась», – подытожил Золотарев.

Напомним, в понедельник стало известно о злоумышленнике, угрожающем взорвать бомбу в банке в центре Киева, который потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. Мужчина оказался гражданином Узбекистана. Вскоре сотрудники спецназа обезоружили террориста. Этот случай оказался уже третьим терактом на Украине за последние недели.

Террористов нужно расстреливать на месте преступления, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.