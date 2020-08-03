Отстающая власть — отстающим школам

03.08.2020, 17:23, Разное

Почему бюрократия не сможет спасти российское образование.

Министерство просвещения РФ объявило о запуске проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами «500+». Проект направлен на повышение качества образования, поддержку школ, работающих в сложных социально-экономических условиях, а также адресную поддержку учащихся с проблемами в обучении. На первом этапе проекта планируется охватить 250 школ более чем в 20 регионах страны.

Не всем понятное название «500+» связано с поставленной задачей достижения функциональной грамотности в каждой школе, то есть достижение школой уровня подготовки учеников, соответствующего баллам выше 500 по шкале PISA. В Международной программе по оценке достижений учащихся PISA используется 1000-балльная шкала. Уровень качества образования в стране считается высоким, если средние баллы ее 15-летних школьников превышают 500 баллов и по читательской, и по математической, и по естественнонаучной грамотности.

В PISA-2018 наши школьники показали средний балл по читательской грамотности — 479, по математической — 489, по естественнонаучной — 478. В общем итоге РФ оказалась в начале четвертого десятка из 79 стран, участвовавших в исследовании. Всем, кто с сомнением относится к международным исследованиям, сразу скажу, что Рособрнадзор — главное российское ведомство, надзирающее за качеством образования в наших школах, дает ему еще более жесткие оценки. Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев не так давно сообщил: «Если брать все срезы, которые у нас есть, около 32–35% [учащихся] не осваивают минимальный базис образования по тем или иным предметам, в странах-лидерах — это 5%. Сейчас наша задача, задача Министерства просвещения в том числе, чтобы эту цифру вывести хотя бы на уровень в 5% — такой, как у мировых лидеров в сфере образования».

В Московской школе. Фото: РИА Новости

Неслучайно в указах Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до …» и 2024 и 2030 года присутствует такой показатель, как «вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования», правда, его достижение вторым указом отодвинуто с 2024 года на 2030 год. Цель правильная. Именно она является и первой целью Национального проекта «Образование», под ее реализацию задуман и объявленный проект «500+», который добавляют в нацпроект. И лозунг у нового проекта тоже правильный — «Важен каждый ученик»!

Поддержка школ с низкими образовательными результатами важна и нужна. Но для того, чтобы вся эта важность воплотилась, есть важное условие — поддержка должна быть действительной поддержкой, то есть нужны правильные действия в соответствии с правильно понятыми причинами явления. Глядя на предлагаемый проектом пакет мер для достижения цели, вот с этим как раз трудно согласиться. Этот пакет предполагает отправить в школы методики адресной поддержки по кадровым и содержательным вопросам, включая формирование новых кадровых ресурсов. Но! Методичек общего характера достаточно и сейчас, дефицита нет. Где взять столько выдающихся методистов, которые очень быстро изучат конкретную школу, найдут ту педагогическую «веревочку», за которую нужно будет дернуть, чтобы открыть «дверку» к педагогическому успеху, опишут инструкцию по применению и вдохновят коллектив школы реализовать именно ее, это большой вопрос, на который не ответит никто.

Если таковые есть, то почему до сих пор эти волшебные методички не написаны?

Фото: РИА Новости

Проект гласит, что в штате учреждений должны появиться руководители с большим управленческим опытом, а также методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники. Надежда на то, что такие руководители и педагоги покинут свои школы, в которые они вложили много сил и души, и отправятся поднимать педагогическую «целину», минимальна. Кроме того, нужно ли ставить под удар те школы, которые понесут такие потери. Вероятность появления в школах методистов близка к нулю по причине их практически отсутствия как класса. Конечно, в штатном расписании легко может появиться такая кадровая позиция, и она будет быстро занята кем-то из педагогов, но это не будет означать появления реального и универсального методиста, способного вытащить запущенную школу.

Большая беда российской школы заключается в том, что методические службы на муниципальном уровне пали жертвами бесконечной оптимизации, их просто нет на бескрайних педагогических просторах. В лучшем случае сохранились лишь региональные и столичные центры развития образования/институты повышения квалификации, в которых за копеечную зарплату работают бывшие учителя тех же школ. Более того, нет и понимания сути и смысла методической деятельности как особого вида деятельности, а в связи с этим и специализированной подготовки методистов. Могу констатировать это с ответственностью человека, посвятившего этой важной деятельности свое научное исследование.

Студентов педагогических вузов, имеющих успехи в учебе, на которых возлагает надежду проект, безусловно, ждут в школах. Но от собственных успехов в учебе до успехов учеников нужно пройти непростой путь, причем рядом с опытными коллегами, и нет уверенности, что студенты задержатся в школе, посмотрев на условия, в которых им придется работать.

Школьный автобус в российской деревне. Фото: РИА Новости

Проект обещает, что школы получат возможность сетевого взаимодействия с лучшими образовательными организациями в своих регионах, но они всегда ее имели и имеют. По задаче «организовать на муниципальном и региональном уровнях «творческие педагогические лаборатории» по предметным областям с привлечением методистов» регионы отрапортуют тут же о том, что они имеются. И они реально имеются, правда, на выходе с теми результатами, которые приводят нас в начало четвертого десятка мирового рейтинга.

А как же быть и что делать?

Для того чтобы поддержка была не декоративной, а реальной и эффективной, действовать нужно по двум направлениям.

Во-первых, менять ситуацию в системе образования страны в целом. Как медицина советует страдающим фурункулезом не столько примочки готовить для каждого появляющегося нарыва, сколько принимать определенные витамины, лечить и оздоравливать весь организм, так и российское образование нуждается в системном обновлении.

Нужно создать в каждой без исключения школе насыщенную образовательную среду для многих десятков видов деятельностей и возможность свободного выбора для ребенка. Это два важных условия для его самоопределения и самореализации, позволяющие обрести формулу индивидуального успеха. Образовательная среда в наших школах остается бедной и жестко структурированной, «душной» для ребенка. Как ни призывал Дмитрий Медведев в своей давней президентской инициативе «Наша новая школа», что «школа не должна быть ветхой», наша школа по-прежнему остается «ветхой» в прямом и переносном смысле.

Холл деревенской школы в Омской области. Фото: РИА Новости

Важно, чтобы с ребенком работали уважающие его, свободные и компетентные педагоги, способные быть для ребенка не только учителем-предметником, но и тьютором в индивидуальном развитии, навигатором в море знаний, модератором разной деятельности, собеседником и авторитетом не по статусу, а по силе личности. Для этого учителю нужно доверять, освободить от бюрократии, платить достойную зарплату на ставку, освободить от перегрузок и вкладываться бесконечно в его профессиональное развитие.

Чтобы все это стало возможным, необходимо изменить управление системой образования,

ставить на место директоров школ, муниципальных и региональных управленцев профессионалов, а не лояльных высшему руководству людей,

профессионализм которых определяется количеством голосов за кандидатов от власти на избирательных участках в школе. Необходима поддержка инновационной деятельности в школах, о чем в последние годы уже не вспоминают вслух. Также важно посчитать, наконец, сколько реально стоит качественная реализация государственного образовательного стандарта в расчете на детскую душу, и в кратчайшие сроки вывести финансирование системы на эту планку. Следует заметить, что пока еще действующая Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Правительством РФ в 2008 году, предполагает увеличение общих расходов на образование до 7% ВВП в 2020 году. В этом году завершается ее реализация. Уверена, что никто и не надеется услышать публичный отчет о том, почему эти расходы в два раза меньше обещанного.

Государство, стремящееся обрести реальную силу, силу жизни, измеряемую уровнем и качеством жизни своих граждан, долей отечественной экономики в мировой, а не мнимую, представленную количеством ядерных боеголовок, силу смерти, по-другому управляет сферой образования. Об этом я уже писала ранее.

Вторым важным направлением в решении поставленной проектом задачи является преодоление сложных социально-экономических условий, в контексте которых находятся школы, о которых идет речь в проекте. Иначе все беды экономически депрессивного, забытого в благоустройстве, без социальной инфраструктуры района, в котором живет много бедных, безработных, социально неблагополучных семей, постоянно будут в школе. Успешность школы во многом зависит от ее взаимодействия со средой.

Считаю, что именно так нужно действовать, если действительно «важен каждый ученик», причем не только из школ с низкими образовательными результатами. Но проект под этим лозунгом ставит во главу угла не столько персональные судьбы, сколько достижение глобальной цели для страны — войти в число 10 стран — лидеров по качеству общего образования. Уверена, что повышение качества образования в запланированных 0,6% российских школ, первых признаков которого можно будет ожидать не раньше чем через два-три года, и даже увеличение доли этих школ со временем в 5–10 раз, не дадут именно такого желаемого результата, так как в социальных системах не действует закон сообщающихся сосудов, а накапливающиеся архаика и иные нерешаемые проблемы будут затягивать петлю стагнации.

Отстающая власть не поможет отстающим школам. Передовая система образования не появится без передовой государственной политики и передовых политиков. В число лидеров мирового образования можно попасть только с новыми лидерами во власти.

Эмилия Слабунова

политик, партия «Яблоко», депутат ЗакС Карелии