Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года

03.08.2020, 7:23, Разное

Особенно удачливы будут люди, заботящиеся о своей внешности. Звезды усилят привлекательность каждого знака, но, вместе с тем, и обнажат их натуру. Все тайное станет явным и ни один секрет не останется нераскрытым, гласит гороскоп на сегодня.

Овен

Овнам сегодня придется проявить всю деликатность, на которую они способны. Окружающие будут испытывать их терпение и всячески провоцировать на конфликты. Если дипломатичность – не самая сильная ваша сторона, просто игнорируйте нападки и ни в коем случае не оправдывайтесь: однажды признав несуществующую вину, вы навсегда останетесь на позиции жертвы, что совершенно не ваш конёк. В отношениях со второй половинкой займите позицию принимающего и позвольте за собой поухаживать.

Телец

Сегодняшний день подарит приятное общение с кем-то из младших членов семьи. Венера в Близнецах отвечает за позитивные коммуникации, так что если решите провести время с детьми или племянниками, не пожалеете. Также сегодня хороший день для походов по магазинам. Вы еще можете застать летний сейл и прикупить необходимые вещи с хорошей скидкой. В гороскоп на 4 августа рекомендует ограничить траты. Не одалживайте и не занимайте деньги – так вы не только сохраните наличность, но и не поссоритесь со знакомыми.

Близнецы

Сегодня может произойти неприятность, которая заставит скорректировать ближайшие планы. Но, как бы ни шли дела, не отказывайтесь от взятого ранее курса. Вы идете верным путем и сворачивать с него сейчас – не лучшая затея. Проявите осторожность в серьезных спортивных состязаниях. Исключение составляет деятельность профессиональных атлетов, подготовленных к нагрузкам. Также сегодня велик риск получения микротравм по неосторожности. Будьте внимательны и аккуратны.

Рак

Гороскоп на сегодня советует Ракам меньше думать и больше действовать, иначе ваша активность наткнется на непреодолимый барьер, обусловленный внешними факторами, с которыми будет непросто справиться. В плане здоровья берегите шею и дыхательные пути: даже самая обычная простуда может повлечь за собой тяжелые последствия. На любовном фронте вас ждет трудный разговор со второй половинкой. Будьте честны с любимым человеком, и тогда все пройдет гладко.

Лев

Львам пора стряхнуть нафталин со своего чувства юмора. Вам может казаться, что вы искрометно шутите и блещете остроумием, но окружающие так не подумают. Особенно стоит воздержать от колкостей с коллегами и руководством: деловые отношения и так не особо располагают к “шуткам за триста”, а ваша манера смеяться над ними в одиночестве усугубит дело. День будет вполне успешным, если вы решите придерживаться этики и будете немного скромнее.

Дева

Сегодня постарайтесь проверить прогноз погоды, прежде, чем выйдете из дома. Вы можете одеться слишком легко или, наоборот, чрезмерно утеплиться, и вам будет некомфортно. К вечеру поступит предложение провести вечер с новым знакомым в каком-нибудь летнем баре. Гороскоп на 4 августа просит его не отвергать: в вашем случае полезные контакты не помешают. Особенно, если идет речь о том, чтобы поговорить с будущим деловым партнером в неформальной остановке.

Весы

Сегодняшний день будет отмечен важным событием в духовной жизни. Весам могут предложить роль крестного отца или матери, новую практику или участие в ретрите с хорошим мастером вдали от дома. Даже если первой реакцией будет восторженное “Да, конечно!”, постарайтесь трезво оценить уровень готовности к духовному росту и понять, действительно ли вы готовы к таким переменам. Если засомневаетесь, возьмите время на размышления и дайте ответ позже.

Скорпион

Скорпионам нужно меньше вмешиваться в жизнь других людей. Хватит всем помогать! Вместо пресловутого всеобщего блага сделайте что-нибудь для себя, чтобы потом не плакаться, что никто вас не любит и никто вам не помогает. Важный совет от гороскопа на сегодня: не ждите благодетеля со стороны, а спасите себя сами. Как минимум, от плохого настроения, вечной депрессии и беспросветной тоски. Выспитесь хорошенько, немного поленитесь, сделайте все отложенные дела и с чистой совестью попросите отпуск. Вам срочно надо отдохнуть.

Стрелец

Стрельцам сегодня не стоит ввязываться в сомнительные предприятия, даже если они сулят большие и легкие деньги. Думайте не о результате, а об усилиях, которые придётся затратить для его достижения и их соразмерности “призу”. Возможно, вы просто не замечаете подводных камней, и целей будет достигнуть сложнее, чем кажется на первый взгляд. В отношении финансов у вас и так все будет неплохо, так что лучше обратите внимание на другие сферы жизни.

Козерог

Если вы давали серьезные обещания, особенно при свидетелях, не удивляйтесь, что найдется человек, который спросит с вас обещанное. Если не можете полагаться на память, обратитесь к записям, иначе попадете в крайне неудобное положение. В отношении друзей проявите участие, даже если сами нуждаетесь в поддержке. Вы в последнее время требуете слишком много внимания, сами того не замечая. Да, период сложный, но у ваших близких есть и своя жизнь, напоминает гороскоп на сегодня.

Водолей

Водолеям сегодня не стоит начинать дела, которые могут затянуться больше, чем на несколько часов – если переоцените свои силы, погрязнете в хлопотах надолго и при этом устанете морально и физически. В работе также не берите больше одного проекта за раз, особенно, если трудитесь без подобающей команды. Чередуйте умственную нагрузку с физической, и тогда вам удастся сохранить силы для любимого человека, который вечером потребует вашего внимания.

Рыбы

Рыбам гороскоп на 4 августа рекомендует отказаться на время от привычки фиксировать каждый шаг в социальных сетях. Постоянное самолюбование оттолкнёт потенциального возлюбленного: ваша открытость будет воспринята, как нарциссизм и будет поставлена вам в вину. Лучше сконцентрируйтесь на разговорах и живом общении. В обед вы услышите новость, которая в корне изменит отношение к текущей ситуации, так что будьте внимательны и не отвлекайтесь от разговоров.