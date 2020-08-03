Масштабный пожар в Нижневартовске попал на видео

03.08.2020, 17:23, Разное

В Нижневартовске в здании ресторана, находящимся на реконструкции, вспыхнул пожар, передает Пятый канал. Площадь возгорания составила порядка 2,5 тысячи квадратных метров.

На место прибыли экстренные службы. Из помещения были эвакуированы 18 строителей. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Сам пожар попал на видео. Очевидцы запечатлели распространения пламени по кровле. Из-за возгорания у ресторана обрушилась крыша.