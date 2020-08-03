 

Кипр отреагировал на выход РФ из налогового соглашения

03.08.2020, 17:08, Новости дня

Министерство финансов Кипра надеется урегулировать с Россией вопрос о соглашении об избежании двойного налогообложения и рассчитывает на продолжение переговоров, рассказала чиновник ведомства.

Она отметила, что пока не поступало официального уведомления из Минфина РФ о денонсации соглашения. Минфин Кипра пока ознакомился лишь с сообщением российских коллег.

«Мы на связи, и со стороны соответствующего управления министерства финансов, и со стороны министерства иностранных дел, чтобы посмотреть, как можно политически справиться с этой темой. После первого знакомства с сообщением министерства финансов РФ мы посмотрим, как можно управиться политически. Несмотря на все это, мы сказали, что мы в распоряжении для последнего раунда переговоров, который был назначен на 5 августа», – сказала представитель ведомства РИА «Новости».

Она пояснила, что с соглашением или без соглашения налоговое обложение дивидендов и процентов будет одним и тем же.

«Гражданское право РФ вводит налог в 15% на дивиденды, и с соглашением бы РФ удерживала такой налог. Не прекрасно, когда государство в одностороннем порядке отменяет соглашение, которое мы обсуждаем, когда у нас хорошие контакты. Ясно, что не хорошо отменять его в одностороннем порядке, когда идет переписка», – уточнила чиновница.

Она отметила, что из РФ на Кипр за два года выведено значительное количество капиталов, однако она не может пока оценить потери экономики Кипра от выхода РФ из соглашения и возможность того, что работающие в РФ компании уйдут из кипрской юрисдикции.

«Я не знаю, как сейчас будет развиваться эта тема. Сейчас подождем, как будет развиваться эта ситуация. Продолжается переписка, и сегодня она тоже была с министерством финансов России. Посмотрим, как они ответят на наши призывы», – добавила чиновница.

Напомним, стало известно, что Минфин России запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам – 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог. Соглашение с Кипром позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов до 5% с 15%. Аналогичные уведомления с требованием внести изменения в налоговые соглашения Минфин РФ направлял Люксембургу и Мальте.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Ткаченко рассказал, кого рекомендовал на пост языкового омбудсмена

24.06 / Путин объяснил выбор даты для вручения госпремий

04.07 / Лукашенко захотел прочных и конструктивных отношений с США

10.07 / ВСУ рассматривают несколько возможных сценариев вторжения РФ в Украину и готовятся к ответу

29.06 / Реаниматолог рассказал о странностях коронавируса

05.07 / Ла Лига. “Валенсия” с Черышевым не смогла обыграть “Гранаду”

15.07 / Конституционный Суд Украины анонсировал рассмотрение “антиколомойского” закона

30.07 / Кравчук согласился стать полпредом в Контактной группе

27.06 / Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев шокировал подписчиков

28.07 / В РФ подтвердили 5,4 тыс. новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска