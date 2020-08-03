 

Приговоренный к казни калининградец вышел на свободу и снова угодил за решетку

03.08.2020, 16:53, Новости дня

Житель Калининграда, приговоренный в 1994 году к смертной казни, но из-за ее отмены отсидевший 25 лет, вышел из тюрьмы и снова отправится в колонию за уклонение от административного надзора, информирует калининградская областная прокуратура.

«По версии дознания, лицо 08.06.2018 освободившись из мест лишения свободы в нарушение Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», умышленно, с целью уклонения от административного надзора не прибыл по указанному им адресу и с той же целью не явился для постановки на учет в ОМВД, а также с целью уклонений от административного надзора не уведомил ОМВД о перемене места жительства или пребывания», – говорится в сообщение на сайте ведомства.

Уточняется также, что в судебном заседании подсудимый вину свою признал полностью, раскаялся в содеянном. Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал его виновным в совершении инкриминируемых преступлений с назначением наказания в виде десяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как отметили в прокуратуре, приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, в 2018 году начальник управления исполнения приговоров и спецучета ФСИН генерал-майор Игорь Вединяпин рассказал, что всего лишь пять человек, отбывавших пожизненное заключение в России, смогли выйти на свободу. 





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