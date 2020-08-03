 

США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных

03.08.2020, 16:48, Новости дня

Вашингтон и Варшава завершили переговоры по соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу будет направлена дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих. Об этом сообщил шеф Пентагона Марк Эспер.

«EDCA позволит увеличить постоянное американское ротационное присутствие примерно на 1 тыс. человек. <…> Это будет в дополнение к 4,5 тыс. американских военных, которые уже присутствуют в Польше на ротационной основе», – передает ТАСС заявление Эспера.

Ранее Эспер заявлял, что США перебросят часть военных к границам РФ для ее «сдерживания». Он отмечал, что в будущем Штаты могут разместить в Польше и странах Балтии дополнительные военные силы.

Как заявлял зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, переброска военных США к границам РФ ведет к нестабильности вблизи российских границ.

Между тем США выводят из Германии 11,9 тыс. военных. Минобороны страны намерено как можно скорее передислоцировать военнослужащих в Европе.





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