 

ВОЗ назвала страну, которая «не оставила никаких шансов коронавирусу»

03.08.2020, 16:48, Новости дня

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове высоко оценила действия властей Вьетнама по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и назвала государство примером для остальных стран.

«Они действуют быстро и всеобъемлюще, у них есть система, которая может помочь взять эту вспышку под контроль. Вот что мы должны видеть во всех странах», – передает РИА «Новости» ее слова.

Ван Керкхове также добавила, что Вьетнам имеет огромный опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Как сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, Вьетнам – страна, которая испытывала очень низкую нагрузку и низкую смертность, «не оставила никаких шансов коронавирусу».

«И делают все возможное, чтобы не допустить появления крупного инцидента», – отметил он.

Тем временем в мире с начала пандемии коронавируса число инфицированных превысило 18 млн человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 июля за сутки зафиксировала максимальный прирост случаев коронавируса за время пандемии. Позже организация продлила ЧС по заболеванию в мире.





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