 

ВОЗ отказалась давать США рекомендации по борьбе с коронавирусом

03.08.2020, 16:30, Новости дня

ВОЗ не будет указывать Соединенным Штатам, что делать на субнациональном уровне во время пандемии коронавируса, сообщил директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Это не наша работа, говорить США, что они должны делать на субнациональном уровне. Планирование, основанное на уровне штатов, и реализация, которая осуществляется в соответствии с указаниями национальных ученых, кажется правильным путем», – передает РИА «Новости» его слова.

Райан также отметил, что США поступают благоразумно, призывая власти штатов пересматривать ситуацию с распространением вируса для принятия необходимых мер. При этом он добавил, что сдерживание распространения COVID-19 требует огромных усилий, в том числе в случае необходимости нужно правильно оценить положение, и, возможно, вернуться к более строгому этапу ограничений.

Напомним, ранее ВОЗ решила продлить режим международной чрезвычайной ситуации по пандемии коронавируса. 





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