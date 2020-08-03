 

Врач Михаил Заботин рассказал, на какие смертельные заболевания указывает шум в ушах

03.08.2020, 16:30, Разное

Многим приходилось сталкиваться с появлением шума в ушах, однако не все обращаются к медикам с этим признаком. Врач Михаил Заботин рассказал, о каких смертельных заболеваниях может свидетельствовать данный симптом.
По словам эндокринолога, шум в ушах, более известный в медицинской терминологии как тиннитус, характеризуется появлением звуков в ушах, но не имеет определенного источника. Длительность неприятного ощущения – от 5 до 10 минут. Симптом не возникает сразу после интенсивных и громких звуков. Сам тиннитус не является признаком какого-либо заболевания, но эксперты обнаружили связь между шумом в ушах и определенными возрастными болезнями. Речь идет об атеросклерозе сосудов, сахарном диабете, гипертонической болезни, метаболическом синдроме, дислипидемии (повышении уровня “плохого” холестерина), ожирении.

Причинами появления тиннитуса могут быть шейной остеохондроз, черепно-мозговая травма, баротравма, опухоль головного мозга, шеи, хронические заболевания зубов и ЛОР-органов. Статистические данные указывают на то, что шум в ушах чаще беспокоит людей старшей возрастной группы. На странное ощущение больше жалуются от 10 до 20% пациентов “за 50”. В группе риска оказались те, кто предпочитает лечение антибиотиками, препаратами химиотерапии. Симптом может быть спровоцирован сильными напряжениями, в том числе и шумовыми нагрузками.

С целью профилактики шума в ушах специалист Заботин советует не забывать о контроле массы тела, правильном питании, полноценном сне, регулярной и адекватной возрасту и здоровью физической нагрузке. Необходимо также хотя бы раз в году посещать медучреждения для прохождения диспансеризации и лабораторного контроля.





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