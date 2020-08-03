Звезда сериала “Чики” Ирина Носова прокомментировала слухи о романе со сценаристом проекта

03.08.2020, 16:23, Разное

Актриса и один из создателей проекта часто публикуют

совместные снимки в соцсетях. На многих кадрах Антон и Ирина запечатлены в обнимку. Тот факт, что Носова и Коломеец очень близки, не ускользнул от внимания

пользователей Сети. Молодым людям приписывают роман.

Между тем звезда серила “Чики” эту информацию опровергает.

В свежем интервью актриса заявила, что с Коломейцем ее связывают только

дружеские отношения. Как оказалось, Антон и Ирина земляки – жили в Новосибирске.

Более того, молодые люди учились вместе.

“Много лет дружим, оба переехали в Москву, но по отдельности”,

– подчеркнула Носова. Артистка добавила, что замуж за сценариста не собирается.

Отношения с ним она охарактеризовала как творческий союз. “Свадьба с ним не

грядет точно”, – заметила Ирина. Носова добавила, что ее

сердце свободно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от irinanosova (@irinanosova) 13 Дек 2017 в 10:37 PST

Говоря о сериале “Чики”, артистка призналась, что не ожидала

такого количества положительных отзывов от зрителей. В соцсетях на Ирину Носову

обрушилась лавина из сообщений. Поклонники теленовеллы пишут артистке,

спрашивают о судьбе теленовеллы.

Ранее стало известно, что лента “Чики” будет ограничена одним сезоном. Авторы не собираются делать вторую часть.