 

Звезда сериала “Чики” Ирина Носова прокомментировала слухи о романе со сценаристом проекта

03.08.2020, 16:23, Разное

Актриса и один из создателей проекта часто публикуют
совместные снимки в соцсетях. На многих кадрах Антон и Ирина запечатлены в обнимку. Тот факт, что Носова и Коломеец очень близки, не ускользнул от внимания
пользователей Сети. Молодым людям приписывают роман.

Между тем звезда серила “Чики” эту информацию опровергает.
В свежем интервью актриса заявила, что с Коломейцем ее связывают только
дружеские отношения. Как оказалось, Антон и Ирина земляки – жили в Новосибирске.
Более того, молодые люди учились вместе.

“Много лет дружим, оба переехали в Москву, но по отдельности”,
– подчеркнула Носова. Артистка добавила, что замуж за сценариста не собирается.
Отношения с ним она охарактеризовала как творческий союз. “Свадьба с ним не
грядет точно”, – заметила Ирина. Носова добавила, что ее
сердце свободно.

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Публикация от irinanosova (@irinanosova) 13 Дек 2017 в 10:37 PST

Говоря о сериале “Чики”, артистка призналась, что не ожидала
такого количества положительных отзывов от зрителей. В соцсетях на Ирину Носову
обрушилась лавина из сообщений. Поклонники теленовеллы пишут артистке,
спрашивают о судьбе теленовеллы.

Ранее стало известно, что лента “Чики” будет ограничена одним сезоном. Авторы не собираются делать вторую часть.





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