 

Глава ВОЗ: Идеальное лекарство от COVID-19 может никогда не появиться

03.08.2020, 16:23, Разное

В понедельник, 3 августа, директор организации выступил на брифинге с докладом об эпидемиологической ситуации в мире. Гебрейесус сообщил, что сразу несколько вакцин от COVID-19 проходят третий этап клинических испытаний.

Глава ВОЗ выразил надежду, что уже в скором времени появятся эффективные лекарства. При этом специалист отметил, что ученые вряд ли когда-нибудь смогут разработать идеальное средство от коронавируса, которое будут использовать для лечения людей всех возрастов.

Ранее журналистам стали известны сроки регистрации первой вакцины от COVID-19 в России. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал в беседе с каналом “Россия 1”, что это произойдет в течение 10 дней.

Он добавил, что результаты первой и второй фазы испытаний были успешными. Если в Министерстве здравоохранения одобрят заявку, то российская вакцина станет первым в мире зарегистрированным лекарством от инфекции.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT

По состоянию на 3 августа коронавирусом заболели 18,2 миллиона человек. Лидером по числу зараженных являются США, где зарегистрировали 4,8 случаев. Далее следуют Бразилия с 2,7 миллиона инфицированных и Индия с 1,8 миллиона пациентов.





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