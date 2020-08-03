 

Ученые: «Эффект бабочки» невозможен

03.08.2020, 16:25, Разное

Непреднамеренные последствия путешествий во времени, известные как «эффект бабочки», могут иметь значение в научной фантастике, но не в физике, доказали ученые. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Напомним, «Эффект бабочки» — свойство некоторых хаотичных систем, состоящее в том, что незначительное влияние на систему может иметь значительные и непредсказуемые последствия, в том числе и в совершенно другом месте.

Ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории в США создали симуляцию с использованием квантового компьютера IBM-Q.

– На квантовом компьютере нет проблем с имитацией эволюции в обратном порядке или симуляцией запуска процесса в направлении прошлого, — говорит физик-теоретик Николай Синицын.

Оказалось, что небольшой сцены, состоящей из коррелированных квантовых состояний, достаточно, чтобы воспроизвести события с крошечными изменениями и понять, что изменится.

– Таким образом мы можем увидеть, что происходит со сложным квантовым миром, если мы путешествуем назад во времени, вносим небольшие изменения и возвращаемся. Мы обнаружили, что наш мир остается, что означает, что в квантовой механике нет эффекта бабочки, — говорит Синицын.

– Повреждение не увеличивается в процессе декодирования, — добавляет коллега Синицына Бин Ян.

– Мы обнаружили, что понятие хаоса в классической физике и квантовой механике должно пониматься по-разному, — подчеркнул Синицын.





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