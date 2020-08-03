 

МИД Узбекистана проверяет информацию о Каримове, который пытался захватить отделение банка в Киеве

03.08.2020, 16:20, Новости дня

В министерстве иностранных дел Узбекистана заявили, что по официальным каналам уточняют информацию о гражданстве мужчины, который сегодня угрожал взорвать бомбу в банке в центре Киева. Об этом пишет агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на закрытую ленту российского “Интерфакса”. 

Дипломаты проверяют, действительно ли задержанный Сухроб Каримов является гражданином Казахстана.

3 августа около 12.20 в отделение Universal Bank, расположенного в бизнес-центре по улице Богдана Хмельницкого, зашел Каримов с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка. Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения кроме гражданина Узбекистана, который угрожал взрывом, находилась сотрудница банка. 

Замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко заявил, что подозреваемый – 32-летний гражданин Узбекистана, “психически неуравновешенный человек”.

Около 14.50 Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”. Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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