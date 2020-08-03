 

Соколовский продемонстрировал «жестокое обращение» к своей новой возлюбленной

03.08.2020, 16:09, Разное

Влад Соколовский опубликовал новый видеочелендж. В нем популярный певец продемонстрировал «жестокое обращение» со своей новой возлюбленной.
Как пишет «Слово и дело», Соколовский обнародовал ролик, на котором он бьет девушку по лицу. Артист является активным пользователем социальных сетей и часто радует поклонников новыми событиями своей творческой и личной жизни. В этот раз певец снял новое видео вместе с Ангелиной Сурковой. Возлюбленная артиста вышла в финал в отбора в группу Serebro.

Новый видеочеллендж Влада Соколовского и Сурковой Instagram вызвал фурор у многочисленных подписчиков его аккаунта. Как оказалось, не все восприняли публикацию кумира, как шутку. Некоторые подумали, что происходящее в кадре является реальной ситуацией из жизни артиста. Экс-участника поп-группы «Бис» обвинили в избиении девушки. По сюжету челленджа Соколовский с возлюбленной танцуют под энергичную песню Джастина Бибера. Выполняя движения локтями певец задевает случайно локтем Суркову. Так произошло из-за того, что он выше девушки и его локоть находится как раз на уровне ее головы.

Пара разыграла сценку довольно убедительно, от удара Суркова отлетела к стене. Постановочный юмористический сюжет собрал множество комментариев, в том числе, и с возмущениями. Ряд фолловеров осудили такую демонстрацию «жестокого обращения» с новой возлюбленной артиста. Подписчики интересовались состоянием девушки, ведь даже ненароком она могла получить серьезную травму. Более того, нашлись среди них и те, кто напомнил звезде шоу-бизнеса об ответственности за такое поведение. Интересно, что в период карантина из-за пандемии коронавируса Соколовский и Суркова успели рассориться в действительности. Правда после расставания они снова сошлись, этот факт заставил фанатов переживать всерьез за их отношения после такого ролика.





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